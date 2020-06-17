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Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска
Движение по некоторым центральным улицам Луганска будет временно перекрыто с 18 по 24 июня в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской "администрации".
"Участки автодорог в центре Луганска будут временно перекрыты с 18 по 24 июня в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Великой Победы", – говорится в сообщении.
С 4.00 до 12.00 18 и 20 июня, с 18.00 20 июня до 12.00 21 июня, с 18.00 23 июня до 12.00 24 июня будет ограничено движение по следующим магистралям:
- улица Коцюбинского;
- улица Луначарского (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
- улица Лермонтова (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
- улица Котельникова (от улицы Советская до улицы Коцюбинского);
- улица Демехина (от улицы 3-я Донецкая до улицы Коцюбинского);
- улица 16-я Линия (от улицы Советская до улицы Фрунзе);
- улица Павла Сороки (от улицы 18-я Линия до улицы 16-я Линия);
- улица Владимира Шевченко;
- улица Титова (со стороны улицы Фрунзе);
- улица Красная площадь (от улицы Тараса Шевченко до улицы Луначарского);
- улица Котельникова (от улицы Луначарского до улицы Коцюбинского);
- улица Сараева (въезд на эстакаду).
Теги: Луганск, движение, запрет, репетиция, Парад Победы
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