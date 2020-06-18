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В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ
18.06.2020 10:00
В Луганске "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".
Ранее перевозка луганчан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ была временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.
Теги: Россия, паспорт, ЛНР
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