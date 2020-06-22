В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы

22.06.2020 13:00

Генеральная репетиция парада Победы с участием "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает РИА Новости.

В рамках репетиции были отработаны проходы пеших парадных расчетов и проезд механизированной колонны. В состав колонны, помимо современного вооружения и техники, вошли образцы исторической техники времен Великой Отечественной войны, а также специальной техники "МВД ЛНР".