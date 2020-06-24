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Архив - Луганская область

Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone

24.06.2020 09:00
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Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone

Леонид Пасечник поручил к 29 июня обеспечить на территории Республики нормальную работу сети украинского оператора мобильной связи Vodafone, сообщает Cxid.info.
«Я вчера вызывал по вопросу восстановления связи Vodafone министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции», — сказал Пасечник.
Леонид Пасечник добавил, что в скором времени также будет восстановлен доступ к социальной сети «Вконтакте».


 
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