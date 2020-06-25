В ОРЛО начала появляться связь Vodafone

25.06.2020 15:00

В ОРЛО сегодня 25 июня заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают пользователи соцсетей из Луганска, передает CXID.info.

По данным луганчан, связь в городе появилась после 9 утра. Уверенный прием зафиксировали на Южных кварталах, в центре, на Восточных кварталах и ГБК.

Как сообщил источник знакомый с ситуацией, базовые станции мобильной связи будут включать постепенно, работать они будут в «тестовом режиме», поэтому возможны сбои и отключения.



