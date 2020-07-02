В ОРЛО число случаев заражения COVID-19 перевалило за полтысячи

02.07.2020 13:00

Луганские медики зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава" "ЛНР".

«Всего по состоянию на 9:00 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 504», — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 450 человек.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.