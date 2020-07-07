В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"

07.07.2020 12:00

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.

"6 июля в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", находящмйся возле автодороги с круговым движением. Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастного к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". Проводятся первоочередные следственные действия.