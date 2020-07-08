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В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек
В Луганской области в результате лесных пожаров количество погибших людей увеличилось до семи. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Украинская правда.
Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 8 утра 8 июля на территории Новоайдарского района "наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново".
Поскольку вечером 7 июля из-за сильных порывов ветра переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново, из домов и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.
В с. Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома, повредил 36 жилых домов и уничтожил 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".
Теги: пожар, жертвы, лес
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