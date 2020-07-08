В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины

08.07.2020 17:00

Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области. Есть возможность попадания снарядов с территории неподконтрольной Украине. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании правительства, передает РБК-Украина.

"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - заявил он.

Ранее в Нацполиции озвучили три версии возникновения пожара в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.