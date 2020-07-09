Появилось видео вероятного начала пожаров на Луганщине (ВИДЕО)

09.07.2020 16:00

Опубликовано видео, как неизвестные на автомобиле поджигают поле якобы в Луганской области. Видео опубликовал Роман Доник в Facebook, сообщает Корреспондент.net.

По мнению Доника, инцидент произошел в Луганской области.

Достоверно не известно, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах Луганской области.

На кадрах видно, как из автомобиля во время движения выливают на землю и поджигают топливо, в результате чего на поле начинается пожар.