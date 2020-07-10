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Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю
10.07.2020 12:00
В период с 1 по 8 июля в отделениях Ощадбанка, расположенных в Станице Луганской, клиенты сняли 4,3437 млн грн. За аналогичный период июня было снято 160,7 тыс. грн, сообщает Cxid.info.
Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».
Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.
Теги: пенсионер, Ощадбанк, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
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