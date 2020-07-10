Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю

10.07.2020 12:00

В период с 1 по 8 июля в отделениях Ощадбанка, расположенных в Станице Луганской, клиенты сняли 4,3437 млн грн. За аналогичный период июня было снято 160,7 тыс. грн, сообщает Cxid.info.

Отмечается, что средства стали снимать значительно чаще из-за того, что заработал КПВВ «Станица Луганская».

Согласно данным Ощадбанка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.