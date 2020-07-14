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Архив - Луганская область

Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа

14.07.2020 14:00
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Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа

15 июля контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой в ОРЛО гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
Так, представительница ОРЛО отметила:
«Обращаем внимание граждан, что в среду, 15 июля, КПВВ „Станица Луганская“ приостановит пропуск граждан с 17:00 до 19:00 в связи с тем, что на территорию „республики“ будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК».
Кобцева призвала всех, кто в этот период планировал переход через линию соприкосновения, скорректировать время пересечения пункта пропуска.



Теги: гуманитарная помощь, Станица Луганская, КПВВ, МККК
 
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