Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа

14.07.2020 14:00

15 июля контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой в ОРЛО гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Так, представительница ОРЛО отметила:

«Обращаем внимание граждан, что в среду, 15 июля, КПВВ „Станица Луганская“ приостановит пропуск граждан с 17:00 до 19:00 в связи с тем, что на территорию „республики“ будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК».

Кобцева призвала всех, кто в этот период планировал переход через линию соприкосновения, скорректировать время пересечения пункта пропуска.