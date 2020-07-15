- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров15:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса09:00
Сегодня часть Луганска останется без воды
«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Cxid.info.
«В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции «Артемовская» в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля. В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.
Теги: Луганск, ремонт, водоснабжение
- На Донбассе рухнувшая крыша швейной фабрики убила женщину
- Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- На Луганщинi відбувся місячник з упорядкування об’єктів культурної спадщини
- Александр Ефремов стал почетным профессором
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды15:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»