Сегодня часть Луганска останется без воды

15.07.2020 10:00

«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Cxid.info.

«В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции «Артемовская» в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная», — говорится в сообщении.

Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля. В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.