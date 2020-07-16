На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"

16.07.2020 09:00

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда.

Так, в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл гражданин Украины 1970 года рождения, который направлялся на временно неподконтрольную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников.

Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.

Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ "Станица Луганская" в Луганск, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. Данные почтового отправления он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ "Станица Луганская", что именно находилось в коробках ему не известно.

Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.