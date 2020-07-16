Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"

16.07.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда.
Так, в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл гражданин Украины 1970 года рождения, который направлялся на временно неподконтрольную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников.
Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.
Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ "Станица Луганская" в Луганск, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. Данные почтового отправления он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ "Станица Луганская", что именно находилось в коробках ему не известно.
Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх