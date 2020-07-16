- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров15:00
На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"
Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда.
Так, в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл гражданин Украины 1970 года рождения, который направлялся на временно неподконтрольную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые человек перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников.
Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 граммов.
Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ "Станица Луганская" в Луганск, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. Данные почтового отправления он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ "Станица Луганская", что именно находилось в коробках ему не известно.
Найденное вещество изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового главы НБУ08:00
- Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине17:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Рада назначила дату проведения местных выборов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Nissan представил первый электрокроссовер13:00
- В Беларуси начались задержания участников акций за честные выборы (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля11:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина
- Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса