СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"

18.07.2020 09:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года по созданию так называемой "ЛНР". Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что сепаратистом оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 он присоединился к сепаратистам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

"Он получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 о создании псевдообразования "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Теперь сепаратисту грозит до 10 лет лишения свободы.