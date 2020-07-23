В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье

23.07.2020 15:00

Два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области откроются не позднее 10 ноября этого года, передает Depo.Донбасс.

Об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау.

"Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодной поры года", - отметила Грау.