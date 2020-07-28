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Зеленский создал ВГА в Северодонецке

28.07.2020 17:00
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Зеленский создал ВГА в Северодонецке

Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана военно-гражданская администрация.
В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: Северодонецк, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
 
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