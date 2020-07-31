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На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО
На Луганщине планируют создать условия для трансграничного бизнеса, в котором смогут принять участие не только жители подконтрольной территории, но и предприниматели из «ЛНР». Такое предложение озвучил представитель от Луганщины в Трехсторонний контактной группе Вадим Горан сегодня, 30 июля, на встрече с главой Луганской облгосадминистрации Сергем Гайдаем, передает РПД "Донецкие новости".
Для этого предлагается внедрить проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области».
«Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать в "серой зоне" локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовывать свою продукцию», – пояснил Вадим Горан.
Предварительно рассматриваются три варианта для ее расположения, в том числе, в городе Золотое.
Теги: Донбасс, зона свободной торговли, ОРЛО
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