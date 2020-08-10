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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус

10.08.2020 15:00
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На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус

На КПВВ «Станица Луганская» начала работать лаборатория по тестированию на COVID-19. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».
«На КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру тестирования на COVID-19. Результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до получения результата и подтверждения в приложении «Дій вдома«, человек должен находиться в месте самоизоляции.
Сообщается также, что стоимость тестирования — 1225 грн.



Теги: тестирование, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
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