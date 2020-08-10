Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом

10.08.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» волонтеры установили три точки доступа Wi-Fi, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска», которая смогла провести интернет на КПВВ при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
«К высокоскоростному интернету можно бесплатно подключиться в так называемой «нейтральной» зоне, вблизи восстановленного моста через реку Северский Донец и возле входа на территорию КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.
В организации надеются, что после установки Wi-Fi, у людей, которые пересекают линию соприкосновения будет меньше проблем с установкой приложения «Дій вдома».
Приложение на телефоне — это одно из обязательных условий самоизоляции для тех, кто въезжает со стороны Луганска на территорию, подконтрольную украинской власти. Аналогичные требования действуют на украинских КПВВ в Донецкой области.
В «Пролиске» отмечают, что ежедневно с просьбой помочь установить приложение «Дій вдома» обращаются не менее 20 человек.
«Мы делаем это бесплатно. Раньше раздавали интернет со своих мобильных телефонов, чтобы помочь установить приложение. Было и так, что приходилось людей провожать до самых окон, чтоб интернет не отключился. Стараемся помогать старикам. А иногда и молодежь обращается за помощью, так как не у всех сразу получается разобраться», — рассказала Татьяна Цыкоза, специалистка по социальным вопросам гуманитарного центра «Пролиска-Станица Луганская».



Теги: Интернет, WiFi, волонтеры, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх