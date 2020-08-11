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Архив - Луганская область

В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая

11.08.2020 10:00
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В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая

Вчера, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦИК о запрете проведения местных выборов в 8 ОТО Луганской области, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
Большая часть из них - жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Счастья. Поддержать местных активистов также приехали лидеры политической силы "Наш край".
В руках присутствующие держали плакаты "Лисичанск сам выберет себе власть", "Гайдая в отставку", "Северодонецк - за выборы", "Мы победили бандитов - и с Гайдаем справимся", "Мы не дадим украсть наш голос".
Сотрудники полиции, в свою очередь, вместо охраны порядка, препятствовали и не пропускали активистов к зданию ВЦА, выстроившись защитным кордоном.
Вместе с отменой скандального решения ЦИК митингующие добивались отставки губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ведь именно он обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отменить выборы в Луганской области.



Теги: выборы, Северодонецк, протест, отмена
 
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