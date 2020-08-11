- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая
Вчера, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦИК о запрете проведения местных выборов в 8 ОТО Луганской области, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
Большая часть из них - жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Счастья. Поддержать местных активистов также приехали лидеры политической силы "Наш край".
В руках присутствующие держали плакаты "Лисичанск сам выберет себе власть", "Гайдая в отставку", "Северодонецк - за выборы", "Мы победили бандитов - и с Гайдаем справимся", "Мы не дадим украсть наш голос".
Сотрудники полиции, в свою очередь, вместо охраны порядка, препятствовали и не пропускали активистов к зданию ВЦА, выстроившись защитным кордоном.
Вместе с отменой скандального решения ЦИК митингующие добивались отставки губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ведь именно он обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отменить выборы в Луганской области.
Теги: выборы, Северодонецк, протест, отмена
- Украинцы не готовы устраивать массовых акций протеста по итогам выборов
- Кривой Рог замайданил
- На Триумфальную площадь в Москве снова стягивают полицию
- Луценко: Завершается эксперимент царской демократии
- В Минске прошла акция протеста. Митингующих разгонял спецназ
- Тимошенко предрекает Украине кровавую революцию
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов08:00
- Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы17:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-1914:00
- Прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа12:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом