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Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)
13.08.2020 13:00
Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун.
"Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу. Напомню, что идея привести в порядок эту дорогу была впервые озвучена в конце ноября прошлого года", - написал Голик.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook:
Теги: Северодонецк, дорога, Станица Луганская
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