Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов

13.08.2020 11:00

Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации Свердловска и Свердловского района, передает Cxid.info.

«В рамках программы управления Верховного Комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев по профилактике и экстренному реагированию на ситуацию COVID-19 учреждению была передана гуманитарная помощь в виде 30 велосипедов для социальных рабочих отделения социальной помощи на дому», — говорится в сообщении.

Временно исполняющая обязанности директора Свердловского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Батакова подчеркнула, что наличие велосипедов сделает обслуживание граждан социальными работниками на дому «гораздо легче и продуктивнее».