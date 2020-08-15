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В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья
15.08.2020 14:00
В "ЛНР" сотрудники строительных организаций, при содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжают работы по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, сообщают местные СМИ.
На строительные площадки уже завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под коммуникации и проводят распланировку строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Теги: Счастье, строительство, ЛНР, Золотое
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