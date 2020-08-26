C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ

26.08.2020 10:00

"Правительство" "ЛНР" приняло решение о предельной величине увеличения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2020 года, сообщает Cxid.info.

Так, максимальная величина роста тарифов составит:

— на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — не выше 35%;

— на централизованное водоснабжение и водоотведение — не выше 40%;

— на тепловую энергию в сфере теплоснабжения и на услуги по централизованному отоплению — не выше 30%.

Таким образом, тарифы на содержание жилья повысятся в среднем на 1,50 руб. за один квадратный метр, на централизованное водоснабжение — на 8 руб. за кубический метр, централизованное водоотведение — на 4,86 руб. за один кубический метр, централизованное отопление в среднем повысится не выше чем на 4,54 руб. за квадратный метр.