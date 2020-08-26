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Архив - Луганская область

C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ

26.08.2020 10:00
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C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ

"Правительство" "ЛНР" приняло решение о предельной величине увеличения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2020 года, сообщает Cxid.info.
Так, максимальная величина роста тарифов составит:
— на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — не выше 35%;
— на централизованное водоснабжение и водоотведение — не выше 40%;
— на тепловую энергию в сфере теплоснабжения и на услуги по централизованному отоплению — не выше 30%.
Таким образом, тарифы на содержание жилья повысятся в среднем на 1,50 руб. за один квадратный метр, на централизованное водоснабжение — на 8 руб. за кубический метр, централизованное водоотведение — на 4,86 руб. за один кубический метр, централизованное отопление в среднем повысится не выше чем на 4,54 руб. за квадратный метр.



Теги: коммунальные услуги, тарифы, повышение, ЛНР
 
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