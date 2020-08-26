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В "ЛНР" запретили продажу алкоголя в День знаний
26.08.2020 15:00
Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, установлен распоряжением "главы администрации" Луганска с 6.00 до 22.00 1 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с началом учебного года, сообщают местные СМИ.
Запрет на розничную продажу алкоголя устанавливается в городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка и распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.
За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрена административная ответственность.
Теги: алкоголь, продажа, запрет, День знаний, ЛНР
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