В "ЛНР" запретили продажу алкоголя в День знаний

26.08.2020 15:00

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, установлен распоряжением "главы администрации" Луганска с 6.00 до 22.00 1 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с началом учебного года, сообщают местные СМИ.

Запрет на розничную продажу алкоголя устанавливается в городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка и распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.

За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрена административная ответственность.