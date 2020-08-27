Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине

27.08.2020 10:00

Кабинет министров утвердил проект распоряжения об оказании денежной помощи для преодоления последствий пожаров в Луганской области, передает Трибун.

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на странице в Фейсбуке.

С его слов, Кабинет министров согласовал документ о выделении средств из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий стихии, от которой Донбасс пострадал в июле этого года.

В частности, Луганская облгосадминистрация получит 32,6 млн грн на выплату денежной помощи пострадавшим и семьям погибших. Средства распределят так: