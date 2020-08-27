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Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине
27.08.2020 10:00
Кабинет министров утвердил проект распоряжения об оказании денежной помощи для преодоления последствий пожаров в Луганской области, передает Трибун.
Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на странице в Фейсбуке.
С его слов, Кабинет министров согласовал документ о выделении средств из резервного фонда госбюджета для ликвидации последствий стихии, от которой Донбасс пострадал в июле этого года.
В частности, Луганская облгосадминистрация получит 32,6 млн грн на выплату денежной помощи пострадавшим и семьям погибших. Средства распределят так:
- по 200 тыс. грн выделят на каждого погибшего члена семьи;
- по 50 тыс. грн - каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы;
- по 20 тыс. грн - каждому пострадавшему, который получил травмы легкой степени тяжести.
Теги: пожар, компенсация, пострадавшие
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