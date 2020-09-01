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Вандалу, разбившему знак "Украина" в Станице Луганской, дали два года

01.09.2020 16:00
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Вандалу, разбившему знак "Украина" в Станице Луганской, дали два года

Беловодский районный суд Луганской области признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Станично-Луганского района, который разрушил знак "Украина" в Станице. Об этом сообщает прокуратура Луганщины, передает Depo.Донбас.
Досудебное расследование установило, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт. Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, умышленно разрушил знак "Украина", находившийся у контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
Процессуальный руководитель Луганской местной прокуратуры № 2 Луганской области полностью доказал вину обвиняемого.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования — 30 дней со дня провозглашения приговора.



Теги: суд, приговор, вандализм, Станица Луганская
 
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