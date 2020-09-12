В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"

12.09.2020 17:00

В центре оккупированного Луганска открыли бюст первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова, передает "ДС".

Бюст установили на площади Героев Великой Отечественной войны. Сегодня его открыл нынешний главарь террористов Леонид Пасечник.

По его словам, установка бюста Болотову — "не только дань истории города и республики, а и выражение признательности за вклад в первый этап становления "ЛНР".

Валерий Болотов — активный участник захвата зданий в Луганске. Назначил себя главой «Луганской народной республики» в мае 2014 года, в августе объявил о своем временном уходе в отставку, со ссылкой на последствия ранения. После этого выехал в Москву. Там он умер в 2017 году. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе «Красная машина».