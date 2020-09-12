- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города11:00
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 7 сентября10:00
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО08:00
В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"
В центре оккупированного Луганска открыли бюст первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова, передает "ДС".
Бюст установили на площади Героев Великой Отечественной войны. Сегодня его открыл нынешний главарь террористов Леонид Пасечник.
По его словам, установка бюста Болотову — "не только дань истории города и республики, а и выражение признательности за вклад в первый этап становления "ЛНР".
Валерий Болотов — активный участник захвата зданий в Луганске. Назначил себя главой «Луганской народной республики» в мае 2014 года, в августе объявил о своем временном уходе в отставку, со ссылкой на последствия ранения. После этого выехал в Москву. Там он умер в 2017 году. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе «Красная машина».
Теги: памятник, ЛНР, Болотов
- В Луганске неожиданно обнаружили памятник наемникам Путина
- Оккупанту намекнули: в Перевальске залили краской мемориальный комплекс боевиков-”интернационалистов” “ЛНР”
- В Луганске демонтировали памятник герою "Белого солнца пустыни"
- Плотницкий уволил командира «Призрака» из-за памятника Мозговому
- В Луганске взорвали памятник "Они стояли за Родину"
- В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода12:00
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
- Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-1913:00
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса11:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)09:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- Ермак прибыл в Берлин на "нормандские" переговоры14:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье
- Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары
- В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"
- Три района Донецка на сутки остались без воды