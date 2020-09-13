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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города

13.09.2020 13:00
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В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города

Праздничная программа «Любимому Луганску», посвященная 225-й годовщине города, состоялась в сквере имени Героев «Молодой гвардии», сообщают местные СМИ.
В торжественном мероприятии приняли участие казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, сотрудники столичного Дворца культуры имени Ленина, представители Луганской республиканской федерации бокса имени Дидоренко, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпус имени маршала авиации Ефимова и городских школ эстетического воспитания.
На большой сцене на Театральной площади выступили вокальные и хореографические коллективы Дворца культуры творчества детей и молодежи «Радость». Рядом прошел межшкольный конкурс рисунка на асфальте, который дети посвятили родному городу.



Теги: Луганск, праздник, юбилей
 
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