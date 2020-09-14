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Архив - Луганская область

Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях

14.09.2020 10:00
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Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях

В Рубежном 15 и 16 сентября пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в рамках операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Трибун.
Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.
Все действия происходят в рамках действующего законодательства.



Теги: Рубежное, терроризм, учения
 
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