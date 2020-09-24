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В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий
24.09.2020 15:00
"Пенсионный фонд" "ЛНР" 30 сентября проведет "горячую телефонную линию" по вопросам оформления документов, необходимых для назначения пенсии. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info.
"Заместитель начальника управления — начальник отдела анализа и контроля за применением пенсионного законодательства управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Елена Косаженок проведет "горячую телефонную линию" на тему "Порядок предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 по телефону: (0642) 55-14-24.
Теги: Донбасс, пенсия, горячая линия, ЛНР
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