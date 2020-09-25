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Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц
Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает Cxid.info.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан Луганской Народной Республики внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 10.06.2020 № УГ 359/20 «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции: «2.2. Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: Донбасс, ограничение, Станица Луганская, КПВВ
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