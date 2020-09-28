"ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной

28.09.2020 12:00

Так называемый совет министров "ЛНР" внес изменения в постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением товаров через линию фактического разграничения», которые вступят в силу с 1 октября 2020 года.

В соответствии с ними, при перемещении товаров через КПВВ «Станица Луганская» или через КПВВ в Счастье и Золотом, которые откроются в начале ноября:

1. Физические лица имеют право не чаще одного раза в сутки в одном направлении перемещать через линию фактического разграничения (далее — линия разграничения) в ручной клади или сопровождаемом багаже, либо иным способом, любыми видами транспорта или пешим ходом личные вещи, товары для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее — товары для личного пользования), кроме ограниченных и запрещенных к перемещению через линию разграничения. Товары, ограниченные к перемещению через линию разграничения, могут перемещаться физическими лицами через линию разграничения при условии соблюдения требований законодательства, установленных в отношении таких товаров.

2. В случае переезда физических лиц на постоянное место жительства, такие физические лица имеют право перемещать через линию разграничения в ЛНР личные вещи и иные товары для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с признаками использования в количестве, необходимом для личного использования.

3. Физические лица имеют право перемещать через линию разграничения в ЛНР товары для использования в личных целях и целях обустройства жилья, полученные физическим лицом в наследство за пределами таможенной территории ЛНР (признанные наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом) в порядке, предусмотренном законодательством ЛНР.

4. Запрещено физическим лицам, не достигшим 21-летнего возраста, перемещение через линию разграничения (в направлении въезд-выезд) алкогольных напитков и табачных изделий.

5. Запрещено субъектам хозяйствования перемещение через линию разграничения любых товаров, за исключением: товаров, ввозимых в ЛНР в составе гуманитарных грузов; питьевой воды, перемещаемой в ЛНР существующими водопроводными сетями для удовлетворения потребностей гражданского населения.

6. Запрещено субъектам хозяйствования и физическим лицам перемещение товаров через линию разграничения вне мест расположения установленных пунктов пропуска.