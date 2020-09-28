- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной12:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц14:00
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья08:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
"ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной
Так называемый совет министров "ЛНР" внес изменения в постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением товаров через линию фактического разграничения», которые вступят в силу с 1 октября 2020 года.
В соответствии с ними, при перемещении товаров через КПВВ «Станица Луганская» или через КПВВ в Счастье и Золотом, которые откроются в начале ноября:
1. Физические лица имеют право не чаще одного раза в сутки в одном направлении перемещать через линию фактического разграничения (далее — линия разграничения) в ручной клади или сопровождаемом багаже, либо иным способом, любыми видами транспорта или пешим ходом личные вещи, товары для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее — товары для личного пользования), кроме ограниченных и запрещенных к перемещению через линию разграничения. Товары, ограниченные к перемещению через линию разграничения, могут перемещаться физическими лицами через линию разграничения при условии соблюдения требований законодательства, установленных в отношении таких товаров.
2. В случае переезда физических лиц на постоянное место жительства, такие физические лица имеют право перемещать через линию разграничения в ЛНР личные вещи и иные товары для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с признаками использования в количестве, необходимом для личного использования.
3. Физические лица имеют право перемещать через линию разграничения в ЛНР товары для использования в личных целях и целях обустройства жилья, полученные физическим лицом в наследство за пределами таможенной территории ЛНР (признанные наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом) в порядке, предусмотренном законодательством ЛНР.
4. Запрещено физическим лицам, не достигшим 21-летнего возраста, перемещение через линию разграничения (в направлении въезд-выезд) алкогольных напитков и табачных изделий.
5. Запрещено субъектам хозяйствования перемещение через линию разграничения любых товаров, за исключением: товаров, ввозимых в ЛНР в составе гуманитарных грузов; питьевой воды, перемещаемой в ЛНР существующими водопроводными сетями для удовлетворения потребностей гражданского населения.
6. Запрещено субъектам хозяйствования и физическим лицам перемещение товаров через линию разграничения вне мест расположения установленных пунктов пропуска.
Теги: правила, товар, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
- Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"
- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной12:00
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города16:00
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц14:00
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны13:00
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев11:00
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья08:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября11:00
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование09:00
- В Беларуси прошла «народная инаугурация Тихановской» 08:00
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября17:00
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября13:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)10:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю