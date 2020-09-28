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В Луганске легковое авто врезалось в жилой дом

28.09.2020 17:00
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В Луганске легковое авто врезалось в жилой дом

В поселке Большая Вергунка в неподконтрольном Украине Луганске 28 сентября в 04.12 по улице Серова произошла серьезная авария. Об этом пишут очевидцы в соцсетях, передает «ДонПресс».
Люди публикуют фото и пишут, что водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и врезался в жилой дом, повредив газопровод диаметром 50 миллиметров. Отмечается, в ДТП погиб мужчина 1995 года рождения, пострадала женщина 2002 года рождения. Пострадавшую с ушибами грудной клетки, в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. При этом мужчина 1996 года рождения получил перелом левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирован.



Теги: Луганск, дом, авария, автомобиль
 
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