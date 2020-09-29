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В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ

29.09.2020 11:00
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В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ

Министерство здравоохранения "ЛНР" проинформировало о приостановке приема пациентов в Луганской городской поликлинике № 12 с 28 сентября по 11 октября включительно "в связи с проведением профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции", сообщает Cxid.info.
Кроме того Комиссией ТЭБ и ЧС принято решение перевести на дистанционное обучение в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогических работников с 29 сентября по 10 октября включительно следующие учебные учреждения:
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №6";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — гимназия иностранных языков №7 имени Третьякевича";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №8 имени Ватутина";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №11";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №12 имени Галицкого";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №44";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — специализированная школа №57 имени Петрова";
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — гимназия №60 имени 200-летия города Луганска"
— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №67 имени Тернового";
— ГУ ЛНР "Луганский учебно-воспитательный комплекс "Единство".



Теги: Луганск, школа, поликлиника, карантин
 
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