В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ

29.09.2020 11:00

Министерство здравоохранения "ЛНР" проинформировало о приостановке приема пациентов в Луганской городской поликлинике № 12 с 28 сентября по 11 октября включительно "в связи с проведением профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции", сообщает Cxid.info.

Кроме того Комиссией ТЭБ и ЧС принято решение перевести на дистанционное обучение в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогических работников с 29 сентября по 10 октября включительно следующие учебные учреждения:

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №6";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — гимназия иностранных языков №7 имени Третьякевича";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №8 имени Ватутина";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №11";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №12 имени Галицкого";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №44";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — специализированная школа №57 имени Петрова";

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — гимназия №60 имени 200-летия города Луганска"

— ГУ ЛНР "Луганское общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная школа №67 имени Тернового";

— ГУ ЛНР "Луганский учебно-воспитательный комплекс "Единство".