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Архив - Луганская область

Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»

29.09.2020 09:00
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Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»

Вступившие в силу в "ЛНР" изменения в правилах пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская», у большинства луганчан вызвали вопрос, как понять фразу «не чаще одного раза в месяц», сообщает Cxid.info.
Разъяснений на официальном уровне пока не последовало, но луганчане, которые пересекали КПВВ «Станица Луганская» поинтересовались у пограничников на  стороне ОРЛО, как они теперь будут пропускать людей через линию разграничения.
Ответами пограничников они поделились в телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения».
«Подруга вчера переходила из Луганска в Станицу. Ей сказали так: вернуться можешь, когда угодно, а опять в Украину выпустим только через месяц», — написала луганчанка в ТГ.
«Узнавали сегодня этот вопрос на КПВВ «Станица Луганская» у пограничников. Выходили сегодня в Луганск и узнавали на пропускном пункте, что пересекать КПВВ можно раз в месяц. Это заехал и выехал — считается как одна поездка», — сообщил другой участник группы.



Теги: ограничение, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
 
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