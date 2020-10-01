В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушении лесных пожаров

01.10.2020 14:00

В "ЛНР" гарантировали неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил представитель "республиканской народной милиции" Ян Лещенко, передает Cxid.info.

"В связи с продолжающимися пожарами в Донецкой и Луганской областях и увеличением территории их распространения призываем украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания вплоть до применения специальной авиации. Со своей стороны Народная милиция готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", — сказал Лещенко.