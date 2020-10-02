Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 11

02.10.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 11

В результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, погибли 11 человек, еще 17 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в медучреждения для оказания первоочередной помощи.
"Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.



Теги: Донбасс, погибший, пожар, пострадавший, лес
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх