Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров

02.10.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Луганскую область рассказал, сколько средств выделят каждой пострадавшей в пожарах семье, в зависимости от объема утраченного, передает Depo.Донбасс.
На брифинге Шмыгаль сказал, что эти средства выделят из резервного фонда госбюджета, когда будет подсчитан убыток.
Тем не менее, он назвал такие цифры: 300 тыс. гривен выплатят за полностью разрушенный и сожженный дом, 200 тыс. гривен — семьям погибших в пожаре, 50 тыс. гривен тем, у кого частично пострадал дом, 20 тыс. гривен тем, у кого пострадало хозяйство и есть потери.



Теги: Донбасс, премьер-министр, пожар, компенсация, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх