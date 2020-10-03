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Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)
03.10.2020 09:00
В сети появилось видео, на котором неизвестные поджигают траву неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины, передает LIGA.net.
Ролик опубликовал благотворительный фонд "Возвращайся живым". Там говорят, что получили видео от украинских военных. Как отмечают в фонде, поджоги совершили террористы российско-оккупационных войск.
Теги: пожар, поджог, Луганская область, ЛНР, боевики
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