Авиация сбросила более 500 тонн воды для тушения пожаров на Луганщине

04.10.2020 10:00

В Луганской области авиация спасателей ГосЧС сбросила более 500 тонн воды в течение дня на основные семь очагов. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает телеканал 112 Украина.

"Авиацией ГосЧС в течение дня осуществлено 162 скидки (504 тонны воды). В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе три сотрудника ГосЧС). Причина гибели четырех человек устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам ГосЧС, ориентировочная площадь пройденная огнем семи основных очагов составляет более 20 тысяч га.

"Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта", - рассказали спасатели.