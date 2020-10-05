Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"

05.10.2020 15:00

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, "ЛНР" прекратила пропуск в районе 10:00.

"В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится около нескольких тысяч человек", – отметили в пресс-службе.

Позже там добавили, что "в 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек".

В соцсетях очевидцы сообщают, что всех прибывших в ОРЛО отправляют не на обсервацию, а на самоизоляцию.

Из телеграмм:

"На Станице пропускают в ЛНР без обсервации в больнице, самоизоляция дома."

"Мама прошла со Станицы на Луганск, без обсервации."