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Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"

05.10.2020 15:00
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Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, "ЛНР" прекратила пропуск в районе 10:00.
"В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится около нескольких тысяч человек", – отметили в пресс-службе.
Позже там добавили, что "в 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек".
В соцсетях очевидцы сообщают, что всех прибывших в ОРЛО отправляют не на обсервацию, а на самоизоляцию.
Из телеграмм:
"На Станице пропускают в ЛНР без обсервации в больнице, самоизоляция дома."
"Мама прошла со Станицы на Луганск, без обсервации."



Теги: КПВВ, самоизоляция, обсервация
 
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