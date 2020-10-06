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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях

06.10.2020 13:00
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На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях

На КПВВ «Станица Луганская», электрокары, которые из-за пожара и детонации боеприпасов приостановили свою работу 1 октября, вернулись на маршрут, сообщает Cxid.info.
Данный вид транспорта бесплатно перевозит через зону разведения войск лиц из числа уязвимых категорий.
Категории лиц, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:
лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);
немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;
беременные женщины;
малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).
Посадка на электрокары осуществляется исключительно в защитных масках! Социальное сопровождение на электрокарах во время карантина осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Дезинфекция поручней и поверхностей осуществляется после каждого рейса! Подвоз людей осуществляют сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска».



Теги: электромобиль, Станица Луганская, КПВВ
 
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