На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях

06.10.2020 13:00

На КПВВ «Станица Луганская», электрокары, которые из-за пожара и детонации боеприпасов приостановили свою работу 1 октября, вернулись на маршрут, сообщает Cxid.info.

Данный вид транспорта бесплатно перевозит через зону разведения войск лиц из числа уязвимых категорий.

Категории лиц, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:

лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Посадка на электрокары осуществляется исключительно в защитных масках! Социальное сопровождение на электрокарах во время карантина осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Дезинфекция поручней и поверхностей осуществляется после каждого рейса! Подвоз людей осуществляют сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска».