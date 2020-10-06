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Полиция определила источники возгорания на Луганщине

06.10.2020 17:00
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Полиция определила источники возгорания на Луганщине

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Правоохранители называют следующие источники возгорания:
- с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;
- с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
- пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся возле огорода.



Теги: Донбасс, пожар, полиция, Луганская область, источник
 
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