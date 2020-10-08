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Сегодня центр Луганска останется без воды

08.10.2020 08:00
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Сегодня центр Луганска останется без воды

Из-за ремонта водоканала "Лугансквода" 8 октября прекратит водоснабжение в некоторые районы Луганска, передает Depo.Донбасс.
8 октября специалисты управления "ГУП ЛНР" "Лугансквода" в рамках подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период планируют выполнить ремонтные работы на водоканале диаметром 500 мм "ВНС-1 — Центр", — говорится в сообщении.
Водоснабжение будет прекращено на 2 дня на улицах Ленина, Коммунальная, Советская, 1-я и 24-я Линия, Московская, Коцюбинского, Шевченко, Фрунзе, Демехина, Титова, Луначарского, Братьев Палкиных, Интернациональная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Донецкая, Котельникова, Лермонтова, Урицкого, Октябрьская, Красноармейская, Володарского, Алексеева, Карла Маркса, Ленина, Крылова, Осипенко, Градусова, Широкая, имени газеты "Луганская правда", Парашютная, Сосюры, Воровского, Любови Шевцовой, Дзержинского, Губского, Польского, Шеремета, Сент-Этьеновская. Также без водоснабжения останутся жители переулков с 1-го по 12-й Ленинского, площади Героев Великой Отечественной войны и Красной площади.
Также водоснабжение будет временно отсутствовать в детских садах № 7, 1, 15, гимназии № 30, школе № 20 Луганской детской клинической больницы, Луганской 1-й детской городской больницы, Луганской городской поликлиники № 11, Луганском наркологическом диспансере и станции переливания крови.



Теги: Луганск, ремонт, водоснабжение
 
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