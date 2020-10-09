Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль

09.10.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль

В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке.
Так, сегодня, 9 октября в 09:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР».
В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудника ГСЧС.
«Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит», — сказано в сообщении.



Теги: пожарные, автомобиль, подрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх