Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ

09.10.2020 10:00

8 октября четыре грузовые машины с помощью от Вооруженных Сил Украины прибыли в поселок Муратово Новоайдарского района, сообщает пресс-служба ООС.

"Представители Объединенных сил во главе с заместителем командующего ОС по морально-психологическому обеспечению полковником Евгением Коваленко, а также руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и ОО "Бок о бок" передали строительные материалы для восстановления поврежденных домов и кровати-трансформеры с матрасами для эвакуированных лиц", — говорится в сообщении.

Председатель Луганской областной государственной администрации выслушал проблемные вопросы местных жителей. 9 октября, по его поручению, местным жителям будут раздавать теплые вещи и белье.