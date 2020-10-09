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Архив - Луганская область

Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ

09.10.2020 10:00
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Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ

8 октября четыре грузовые машины с помощью от Вооруженных Сил Украины прибыли в поселок Муратово Новоайдарского района, сообщает пресс-служба ООС.
"Представители Объединенных сил во главе с заместителем командующего ОС по морально-психологическому обеспечению полковником Евгением Коваленко, а также руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и ОО "Бок о бок" передали строительные материалы для восстановления поврежденных домов и кровати-трансформеры с матрасами для эвакуированных лиц", — говорится в сообщении.
Председатель Луганской областной государственной администрации выслушал проблемные вопросы местных жителей. 9 октября, по его поручению, местным жителям будут раздавать теплые вещи и белье.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, стройматериалы, ВСУ, ООС
 
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