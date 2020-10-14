На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков

14.10.2020 17:00

Мониторы БФ "Право на защиту" которые работают на пункте пропуска Станицы Луганска, сообщили печальные новости о смерти человека в больнице после того, как ему стало плохо при пересечении линии соприкосновения.

67-летний мужчина, который проживает в г. Ровеньки (неподконтрольная правительству Украины территория), возвращался домой с подконтрольной территории. Возле вагончика Международного комитета Красного Креста (МККК) при выходе с КПП он почувствовал себя плохо. Фельдшер и волонтеры МККК оказали медицинскую помощь пенсионеру, после чего карета скорой помощи доставила его в Станично-Луганское территориальное медицинское объединение. Однако в приемном отделении мужчина умер.

БФ "Право на защиту" выражает соболезнования родным умершего.