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На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков
14.10.2020 17:00
Мониторы БФ "Право на защиту" которые работают на пункте пропуска Станицы Луганска, сообщили печальные новости о смерти человека в больнице после того, как ему стало плохо при пересечении линии соприкосновения.
67-летний мужчина, который проживает в г. Ровеньки (неподконтрольная правительству Украины территория), возвращался домой с подконтрольной территории. Возле вагончика Международного комитета Красного Креста (МККК) при выходе с КПП он почувствовал себя плохо. Фельдшер и волонтеры МККК оказали медицинскую помощь пенсионеру, после чего карета скорой помощи доставила его в Станично-Луганское территориальное медицинское объединение. Однако в приемном отделении мужчина умер.
БФ "Право на защиту" выражает соболезнования родным умершего.
Теги: пенсионер, смерть, Станица Луганская, КПВВ
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