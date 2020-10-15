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Архив - Луганская область

В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона

15.10.2020 14:00
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В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Луганске и еще четырех городах региона начнется 19 октября. Об этом сообщили в "Минтопэнерго ЛНР", передает Cxid.info.
«Согласно приказу Минтопэнерго, для объектов теплоснабжения государственного предприятия «Луганскгаз» в сфере обслуживания городов Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки, Первомайск межотопительный период завершится 18 октября, а дата начала отопительного сезона — 19 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
В "ведомстве" отметили, что соответствующее решение было принято с учетом информации, полученной от "Центра гидрометеорологии МЧС".



Теги: Донбасс, начало, отопительный сезон, ЛНР
 
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